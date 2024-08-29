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30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos 2024 otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi?

Giriş: 29.08.2024 17:43 Güncelleme: 29.08.2024 17:44
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30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos 2024 otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi olacak sorununun cevabı gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yılda coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar bu kutlu gün vasıtasıyla ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki  30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma bedava mı?

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