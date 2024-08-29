Sultangazi'de silahlı saldırı! 1 kişi yaralı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, takip edildiği motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.M. aldığı kurşun darbeleriyle bacağından vurularak yaralanırken, şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Ekipler saldırganları yaklamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi.
BACAĞINDAN YARALANDI
M.M. sokakta yürüdüğü sırada motosikletli 2 kişi tarafından bir süre takip edildi. M.M'nin yanına yaklaşan motosikletli şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sırasında M.M., bacağından yaralandı.
Şüpheliler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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