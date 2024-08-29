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Şanlıurfa'da silahlar konuştu | 2 ölü 5 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 14:46
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Şanlıurfa’da silahlar konuştu | 2 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba olan iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp yerini kavgaya bırakınca 7 kişi silahla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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