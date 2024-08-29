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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 14:28
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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı!

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sağanak uyarısında bulundu. Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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