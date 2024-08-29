Son dakika: Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu tutuklandı

Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı tespit edilirken 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürme' ve 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından tutuklandı.