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Son dakika: Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:58 Güncelleme: 29.08.2024 19:10
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Son dakika: Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu tutuklandı

Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürme’ ve ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Bakan Abdüllatif Şener'in, anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren oğlu Bedirhan Şener'in akıl sağlığına ilişkin gözlem raporu tamamlandı.

Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı tespit edilirken 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürme' ve 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Çankaya'da eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'e 31 Temmuz gecesi kurşun yağdırmıştı.

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