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Kırklareli'nde siber suç operasyonu! 5 şüpheliye adli işlem

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:54
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Kırklareli’nde siber suç operasyonu! 5 şüpheliye adli işlem

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, sanal ortamda suç işleyen kişilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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