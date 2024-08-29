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30 Ağustos Cuma günü devlet daireleri çalışıyor mu? Vergi dairesi, kaymakamlık, belediyeler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı, kapalı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:06 Güncelleme: 29.08.2024 19:11
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30 Ağustos Cuma günü devlet daireleri çalışıyor mu? Vergi dairesi, kaymakamlık, belediyeler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda devlet daireleri çalışacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vergi dairesi, kaymaklık gibi kurumlarda işleri olan vatandaşlar resmi tatillerde devlet kurumlarının açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki 30 Ağustos Cuma günü devlet daireleri çalışıyor mu?

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