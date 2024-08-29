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Sivas'ta düğün magandalarına ceza yağdı!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:17
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Sivas’ta düğün magandalarına ceza yağdı!

Son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin 898 lira para cezası uygulandı.

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