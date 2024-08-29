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Ayı saldırısına uğradı! Ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:29 Güncelleme: 29.08.2024 12:30
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Ayı saldırısına uğradı! Ağır yaralandı

Hakkari'nin Otluca köyünde çobanlık yapan Cihan Kutluk, hayvanlarını otlattığı sırada ayı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Kutluk, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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