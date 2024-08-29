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Siirt'te su tankeri istinat duvarına çarptı: 2 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 22:09
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Siirt’te su tankeri istinat duvarına çarptı: 2 kişi yaralandı

Sirrt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, restorana ait istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

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