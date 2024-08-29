30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bayrampaşa’da dehşet veren olay! Silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 29.08.2024 22:16
ABONE OL
Bayrampaşa’da dehşet veren olay! Silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Bayrampaşa'da bir iş yerinin önünde oturan grup kendi arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iki kişi üzerinde bulunan silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler Ali Şen ve A.Ç.'ye isabet etti. Ali Şen hayatını kaybederken A.Ç. ise ağır yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör