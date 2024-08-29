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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 22:07 Güncelleme: 29.08.2024 22:34
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Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi başladı. Ekiplerin, karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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