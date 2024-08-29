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Şanlıurfa'da kahreden olay! Sulama kanalına düşen kadın boğuldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 14:22
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Şanlıurfa’da kahreden olay! Sulama kanalına düşen kadın boğuldu

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen kadın boğuldu. Kılıç'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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