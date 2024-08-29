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Park halindeki araçlara vurdu! Mahalleli darbetti

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 15:23
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Park halindeki araçlara vurdu! Mahalleli darbetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi hızını alamayıp aracıyla birlikte ara sokağa daldı. 6 araca çarpıp olay yerinden kaçmak isteyen şahsı mahalle sakinleri darp etti.

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