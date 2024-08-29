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Kırklareli'nde 44 düzensiz göçmen yakalandı! 1 kişi gözaltında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 15:32 Güncelleme: 29.08.2024 15:33
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Kırklareli’nde 44 düzensiz göçmen yakalandı! 1 kişi gözaltında

Son dakika bilgisine göre Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş 44 göçmen yakaladı. TIR sürücüsü H.Y. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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