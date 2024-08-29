29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de bıçaklı dehşet! 2 Ölü 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:07
ABONE OL
İzmir’de bıçaklı dehşet! 2 Ölü 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Özkan Karabıyık, ayrılma aşamasındaki karısı Esin Karabıyık ve eşinin arkadaşı Ebru Duvar'ı bıçakladı. Cani adam ardından bıçakla kendine zarar verdi. Meydana gelen olayda Duvar ve Özkan karabıyık hayatını kaybederken, kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör