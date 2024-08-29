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Osmaniye'de orman yangını! Kontrol altına alındı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:50
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Osmaniye’de orman yangını! Kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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