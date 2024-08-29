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LNG yüklü TIR alev aldı! Kısa sürede söndürüldü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:42 Güncelleme: 29.08.2024 19:54
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LNG yüklü TIR alev aldı! Kısa sürede söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde V.E. idaresindeki içerisinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) bulunan TIR'ın tankerinin tekerlekleri, seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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