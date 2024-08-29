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Adana'da yıldırım düştü! 13 keçi telef oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:54
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Adana’da yıldırım düştü! 13 keçi telef oldu

Adana'nın Feke ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası Yüksel İlhan isimli çıban otlayan hayvanlarını ağaçların altına götürdü. Bu sırada bölgeye yıldırım düşerken 13 keçi telef oldu.

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