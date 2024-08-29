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Ordu'da pompalı tüfekli kavga!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:55
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Ordu’da pompalı tüfekli kavga!

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada şans eseri yaralanan olmadı.

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