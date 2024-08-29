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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma vatandaşlarla buluştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:52
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Edirne’nin Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma vatandaşlarla buluştu

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri vatandaşları trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi. İlçede yaşayan vatandaşlar, polis ve jandarma ekiplerine yaptıkları bilgilendirme etkinliği için teşekkür etti.

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