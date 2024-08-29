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Muğla'da kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:30 Güncelleme: 29.08.2024 18:36
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Muğla’da kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde alzaymır hastası olan Şerif Dayan'ın (90) evine uzun süre dönememesi üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi. Ekiplerin Arama kurtarma çalışmalarına başlaması üzerine olay yerine AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Arama kurtarma ve iz takip köpekleri de destek veriyor.

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