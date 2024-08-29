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Kastamonu'da 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:31
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Kastamonu’da 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'da 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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