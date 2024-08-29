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Kahramanmaraş'ta otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:29
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Kahramanmaraş’ta otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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