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Malatya'da sulama kanalına giren kişi boğuldu! 5 kilometre mesafede bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 21:45
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Malatya’da sulama kanalına giren kişi boğuldu! 5 kilometre mesafede bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren İranlı Frous Elsazedeh (22) boğularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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