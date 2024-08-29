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Kastamonu'da otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 21:41
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Kastamonu’da otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 7 kişi yaralandı.

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