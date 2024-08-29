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Lunapark dehşeti! 23 kişi havada mahsur kaldı ekipler devreye girdi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 00:18 Güncelleme: 29.08.2024 01:16
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Lunapark dehşeti! 23 kişi havada mahsur kaldı ekipler devreye girdi

Kahramanmaraş’ta bir lunaparkta korku dolu dakikalar yaşandı. Ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde meydana gelen arıza sonucu 23 kişi havada asılı kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Atatürk Parkı'ndaki fuar alanında kurulan lunaparktaki ranger oyun aleti arıza yapması sonucu havada asılı kaldı.

BAŞ AŞAĞI MAHSUR KALDILAR

O sırada oyun aletinin içinde bulunanlar yaklaşık 1 saat havada baş aşağı mahsur kaldı. Lunaparktaki ziyaretçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, havada asılı kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtararak aşağı indirdi.

Panik yaşayan 5 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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