Lunapark dehşeti! 23 kişi havada mahsur kaldı ekipler devreye girdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.