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70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Demir parmaklıkları keserek eve girebildiler...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:37
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70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Demir parmaklıkları keserek eve girebildiler...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Lidya Akuari evinde ölü halde bulundu. İçeriye demir parmaklıkları keserek girebilen ekipler yaşlı kadının cesedini hastane morguna kaldırdı.

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