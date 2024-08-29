Konya'da sağanak yağış! Sokaklar suyla doldu
Konya'da günlerdir aralıklarda devam eden yağmur, bugün yerini sağanak yağışa bıraktı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, Sokaklar suyla doldu.
Konya'da günlerdir aralıklarla devam eden kısa süreli ani bastıran yağışlar etkili oluyor.
YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR
Öğleden sonra bir anda bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kaçmaya çalıştı.
YAĞIŞ TAHMİNİ GELECEK
Yolda sürücülerin de zor anlar yaşadığı yağmur yağışı yaklaşık 45 dakika etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre akşam saatlerinde de yağmur yağışı tahmin ediliyor.
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