Konya’da sağanak yağış! Sokaklar suyla doldu

Sağanak yağıştan bir fotoğraf

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Öğleden sonra bir anda bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kaçmaya çalıştı.

YAĞIŞ TAHMİNİ GELECEK

Yolda sürücülerin de zor anlar yaşadığı yağmur yağışı yaklaşık 45 dakika etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre akşam saatlerinde de yağmur yağışı tahmin ediliyor.