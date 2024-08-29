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Erzurum’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 17:07
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Erzurum’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

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