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Konya'da düğün magandalarına ceza yağdı! 851 bin 338 TL

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:47 Güncelleme: 29.08.2024 13:10
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Konya’da düğün magandalarına ceza yağdı! 851 bin 338 TL

Son dakika bilgisine göre Konya'da düğün konvoylarında yolu trafiğe kapatıp tehlikeye düşüren, trafiği aksatan ve çevreye rahatsızlık veren 295 sürücüye 851 bin 338 lira ceza kesildi.

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