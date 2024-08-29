İzmir'de 3 çocuğunu silahla katletmişti! Cani baba Vesim Şimşek öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, 4 çocuğunu silahla vurup intihara kalkıştı. Çocuklardan 3'ü hayatını kaybederken, yaralanan baba ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı. Cani baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
27 Ağustos günü İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde 45 yaşındaki Vesim Şimşek, eşi Naciye Şimşek'in evi terk edip dönmemesi üzerine 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek'e kurşun yağdırdı.
3 çocuğunu katleden Şimşek aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Cani baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EŞİNİ İKNA EDEMEYİNCE ÇOCUKLARINI KATLETTİ!
Sabah'ın haberine göre Olay, 27 Ağustos'ta sabah saatlerinde Altındağ semti 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, geçirdiği iş kazası nedeniyle evde tedavi görmeye başladı.
Yaklaşık 2.5 ay önce boşanma davası açan eşi Naciye Şimşek evi terk etti.
Eşini barışmaya ikna edemeyen ve 4 çocuğuyla birlikte yaşamını sürdüren Vesim Şimşek bunalıma girdi.
Vesim Şimşek eşini arayıp 'büyük bir olay duyacaksın' dedikten sonra 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek isimli kızlarını yanına alarak kendine ait zeytinliğe getirdi.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Burada cinnet getiren Vesim Şimşek, yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.
Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan Vesim ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
CANİ BABA HAYATINI KAYBETTİ!
3 çocuğunu öldüren 45 yaşındaki fabrika işçisi Vesim Şimşek tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Ağır yaralı Hiranur'un entübe şekilde tedavisi ise sürüyor.
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