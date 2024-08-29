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Binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:38 Güncelleme: 29.08.2024 12:40
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Binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada binlerce sentetik ecza hapı ve 2 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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