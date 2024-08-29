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Bıçakla dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişi yaralı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 09:20
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Bıçakla dehşet saçtı! 1’i polis 2 kişi yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis tarafından durdurulan şüpheli Mahir A. (45) durdurulduğu noktada önce sivil bir vatandaşı sonra da onu durdurmak isteyen polisi bıçakla yaraladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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