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Sakarya'da gıda zehirlenmesi! 50 kişi rahatsızlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:42 Güncelleme: 29.08.2024 18:47
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Sakarya’da gıda zehirlenmesi! 50 kişi rahatsızlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir lokantada yemek yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

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