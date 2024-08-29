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Kars'ta oyun oynarken bacağı tahliye borusuna sıkıştı: Küçük çocuk yoğun çaba sonucu kurtarıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:49
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Kars’ta oyun oynarken bacağı tahliye borusuna sıkıştı: Küçük çocuk yoğun çaba sonucu kurtarıldı

Kars'ta oyun oynarken bacağı su tahliye borusuna sıkışan çocuk, ekiplerce kurtarıldı. Ekipler borunun etrafındaki parke taşlarını kırarak çocuğun bacağını çıkardı.

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