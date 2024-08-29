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Batman’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:36
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Batman’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Batman’da yolcu otobüsünde yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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