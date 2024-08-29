Irmakta kayboldu! 12 gündür aranıyor

Arama Kurtarma çalışması yapan ekiplerden bir kare

Yıldız'ın bulunması için jandarma ve sağlık ekipleri, günlerdir hem çayda hem de çaya kurulan setlerde arama çalışması sürdürüyor. Karadan süren aramalara; Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK), jandarma komando timleri destek veriyor.