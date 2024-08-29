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Irmakta kayboldu! 12 gündür aranıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 29.08.2024 12:59
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Irmakta kayboldu! 12 gündür aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı'na serinlemek için giren Ahmet Yıldız (23), 12 gündür aranıyor. Köpek ve dron eşliğinde 14 kilometrelik alanı arayan ekipler, henüz bir ize rastlamadı.

Manavgat ilçesinde 18 Ağustos'ta serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Arama Kurtarma çalışması yapan ekiplerden bir kareArama Kurtarma çalışması yapan ekiplerden bir kare

Yıldız'ın bulunması için jandarma ve sağlık ekipleri, günlerdir hem çayda hem de çaya kurulan setlerde arama çalışması sürdürüyor. Karadan süren aramalara; Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK), jandarma komando timleri destek veriyor.

Irmak'ta kaybolan kişiIrmak'ta kaybolan kişi

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bölgede hassas burun köpeklerle 14 kilometrelik alan tarandı. Kanyonun iç kısımlarına kadar ilerleyen ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Erişimin zor olduğu yerler de dron ile tarandı. Yıldız'ı arama çalışmaları sürüyor.

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