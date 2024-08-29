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Antalya'da yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 17:05
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Antalya’da yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesi Gökçeyaka Yaylası’nda üzerlerinde yıldırım düşen Osman Teke (17) öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

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