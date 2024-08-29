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30 Ağustos Zafer Bayramı ŞİİRLERİ | En duygulu, anlamlı, coşkulu 2, 4, 6, 8 kıtalık 30 Ağustos şiirleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 23:44
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30 Ağustos Zafer Bayramı ŞİİRLERİ | En duygulu, anlamlı, coşkulu 2, 4, 6, 8 kıtalık 30 Ağustos şiirleri...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve komutasındaki şanlı Türk askerinin tarihin en büyük zaferlerinden birini elde ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl coşkuyla kutlanıyor. Yurt genelinde kutlanacak olan bu destansı güne özel en anlamlı şiirler araştırılmaya başlandı. İşte en duygulu, anlamlı, coşkulu 2, 4, 6, 8 kıtalık 30 Ağustos şiirleri...

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