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Bursa'da kumarhaneye suçüstü baskın! 4 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 10:04
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Bursa’da kumarhaneye suçüstü baskın! 4 gözaltı

Bursa'da bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, çeşitli materyaller ve 143 bin 500 TL ele geçirildi.

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