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17 yıl hapis cezası bulunuyordu! Polis uygulamasında yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 29.08.2024 09:49
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17 yıl hapis cezası bulunuyordu! Polis uygulamasında yakalandı

Bursa'da polis ekipleri, Şafak D isimli bir kişiden şüphelenerek durdurdu. Durdurulan şahıs'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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