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Bacağı boruya sıkıştı! İmdadına AFAD ve itfaiye yetişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 29.08.2024 11:01 Güncelleme: 29.08.2024 11:01
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Bacağı boruya sıkıştı! İmdadına AFAD ve itfaiye yetişti

Kars'ta ismi öğrenilmeyen 6 yaşındaki bir çocuk, sokakta oyun oynadığı sırada ayağını beton su tahliye borusuna sıkıştırdı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla bacağı sıkışan çocuk, olduğu yerden çıkartıldı.

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