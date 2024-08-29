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30 Ağustos Cuma günü marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi çalışma saatleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 17:04
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30 Ağustos Cuma günü marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi çalışma saatleri...

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle vatandaşlar marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağını merak ediyorlar. Resmi tatil olarak sayılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda marketlerin çalışma düzeninde nasıl bir değişiklik olacağı araştırılıyor Peki 30 Ağustos Cuma günü marketler açık mı, kapalı mı?

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