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Burdur'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:12
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Burdur’da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Burdur'da kamyonet ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazada Resul Erdoğan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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