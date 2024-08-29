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Bolu'da korkutan yangın! 2 saatte söndürüldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 09:31 Güncelleme: 29.08.2024 09:32
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Bolu’da korkutan yangın! 2 saatte söndürüldü

Bolu'da gece saatlerinde bir palet fabrikasında, sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri 2 saatte söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Organize sanayi bölgesinin arkasında, Kartalkaya yolu üzerinde bulunan Durdur İlter'e ait palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın anından bir kareYangın anından bir kare

Ahşap paletler henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Alevler hızla yayılırken, fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

Alevlere müdahale anından bir kareAlevlere müdahale anından bir kare

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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