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Zamantı Irmağı'ndan yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:34
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Zamantı Irmağı’ndan yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı!

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik gönüllü ekip, kentin önemli turizm noktalarından Zamantı Irmağı'nda yaptıkları temizlik çalışmasında yaklaşık 10 ton çöp çıkardı.

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