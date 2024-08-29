30 Ağustos bankalar ve noterler kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos Cuma yarın banka ve noterler çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS BANKA VE NOTER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla, yurt genelindeki banka şubeleri ve noterler kapalı olacak.

Vatandaşların bankacılık işlemleri için 29 Ağustos Perşembe günü mesai bitimine kadar bankalardaki işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ATM ve dijital bankacılık hizmetleri ise kesintisiz devam edecek.