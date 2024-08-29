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30 Ağustos bankalar ve noterler kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos Cuma yarın banka ve noterler çalışıyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 11:13
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30 Ağustos bankalar ve noterler kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos Cuma yarın banka ve noterler çalışıyor mu?

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı ülkemizin dört bir yanında kutlanacak. Resmi tatil gününde çalışan kurum ve kuruluşlar ise arama motorlarında araştırma konusu oldu. Peki, 30 Ağustos bankalar ve noterler kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos Cuma yarın banka ve noterler çalışıyor mu? İşte merak edilenler!

30 Ağustos bankalar ve noterler kapalı mı, açık mı sorusu gündeme geldi. Resmi tatil günü işi olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Cuma yarın banka ve noterler çalışıyor mu? İşte haberin detayı!

30 AĞUSTOS BANKA VE NOTER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla, yurt genelindeki banka şubeleri ve noterler kapalı olacak.

Vatandaşların bankacılık işlemleri için 29 Ağustos Perşembe günü mesai bitimine kadar bankalardaki işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ATM ve dijital bankacılık hizmetleri ise kesintisiz devam edecek.

Resmi tatil olan Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan noterler de vermeyecek. 30 Ağustos Cuma günü tüm noterler kapalı olacağından, acil noter işlemleri için vatandaşların 29 Ağustos Perşembe günü mesai saati sonuna kadar noterliklerde işlemlerini gerçekleştirmeleri tavsiye edilir. Tatil sonrası noter işlemleri için ilk iş günü 2 Eylül Pazartesi'yi beklemek gerekecek.

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