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Yalova’da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 10:45
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Yalova’da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bu sabah gelen ihbar üzerine Bozburun mevkiinde arama gerçekleştirdi.

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