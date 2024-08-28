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Bu mahallede vatandaşlar sansar avında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 10:42 Güncelleme: 28.08.2024 10:42
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Bu mahallede vatandaşlar sansar avında

Eskişehir'de sansarların dolaştığı mahallenin sakinleri, kurdukları kapanlarla sansarları yakalamaya devam ediyor.

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